Авторитетный журналист ESPN пошутил о кошмарном показателе полезности Дмитрия Орлова

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински в соцсети X (бывший Twitter) иронично высказался о кошмарном показателе полезности российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова. У хоккеиста за три матча ПП составляет «-7».

«Хм, у Дмитрий Орлова «-7» за три матча. Интересно, как это...» — говорится в сообщении.

Под этими словами Вышински оставил скриншот, на котором указывается, что Орлов каждый матч провёл в паре с Тони Деанджело.

Напомним, защитник «Каролины» закончил матч с «Анахайм Дакс» с показателем полезности «-5». Это худший показатель среди всех игроков «ураганов». Всего в текущем сезоне 32-летний игрок обороны сыграл два матча, в которых отдал одну результативную передачу. Орлов подписал контракт с «Каролиной» в текущее межсезонье.

В прошлом сезоне в составе «Бостон Брюинз» хоккеист принял участие в 23 встречах регулярки, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов.