Кузнецов рухнул на лёд после жёсткого силового приёма Юбердо, вспыхнула потасовка

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил жёсткий удар от форварда «Калгари Флэймз» (3:2 Б) Джонатана Юбердо.

В середине первого периода «столичные» проводили атаку в чужой зоне. Кузнецов ушёл с шайбой за ворота. Юбердо, догнав его, применил силовой приём против россиянина. Кузнецов ударился головой о борт и упал, схватившись за лицо. После этого, когда игру остановили, началась небольшая потасовка. Кузнецов попытался накинуться на Юбердо, но судьи развели хоккеистов. Тем не менее между ними всё равно состоялась словесная перепалка.

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Примечательно, что после это в течение шести минут Кузнецов получил два малых штрафа. На 12-й минуте Евгений получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. На 16-й минуте нападающий был отправлен в штраф-бокс за задержку соперника.