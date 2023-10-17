Панарин: хоккеист через день может себя чувствовать царём мира, а на следующий — конченым

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о буднях хоккеистов.

«У хоккеистов вверх-вниз постоянно, через день можно себя чувствовать царём мира, а на следующий — конченым. Лично у меня такое восприятие, если из-за меня гол забили или команда проиграла конкретно по моей вине. Чувствуешь себя… обтекаешь чуть-чуть сидишь. Сколько бы очков у тебя ни было, тебе всё равно сегодня плохо. Завтра, конечно, станет полегче, но сегодня печально», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).