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«Наглости имел про патриарха наболтать». Панарин оценил свои высказывания в прошлом

«Наглости имел про патриарха наболтать». Панарин оценил свои высказывания в прошлом
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о своих высказываниях раньше.

«В чём я ошибался раньше? У меня была чи-чи га-га, оно сейчас никуда ушло, но стараюсь быть посерьёзнее, потому что являюсь примером. Наглости имел про патриарха наболтать столько… Ремень мне его не понравился. Но одно дело — ты на кухне это обсудил, с друзьями за ужином, но другое — когда ты в «Нью-Йорк Рейнджерс», в сборной России высказываешься о таких глубоких вещах. Молодое поколение смотрит, без фундамента у себя в голове, я могу на них пагубно повлиять из-за своего незнания ситуации и выставления этого на публику. А люди могут не разбираться в ситуации и относиться ко мне как к игроку «Рейнджерс» — успешному, значит правому. Но это не так. Поэтому я начинаю думать, прежде чем что-то говорить», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».

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