«У меня полное непонимание». Панарин рассказал, почему завязал со своей медийностью

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о сокращении своего присутствия в медиапространстве.

«Когда я понял, что с медийностью надо завязывать? Не хочу ничего громкого говорить, потому что завтра могу иначе взглянуть на это и начну снимать TikTok. Не знаю, как-то смысла не увидел. Какие-то эти бренд, мерч, шмерч… Что это вообще? Мне кажется, поэффективнее будет потратить это время на изучение вопроса инвестиций. Может, получиться найти правильную команду — и ты сможешь получить больше финансов. Я не совсем понял, для чего мне тратить время на это (медийность).

Думаю, я и подвыгорел, и подустал, и смысл потерял. У меня полное непонимание, что люди выиграют. Ладно там 14-летние смотрят прыгающих собак, сальто какие-то. Мне 31 год. Когда я это смотрю, не понимаю, что я делаю. Понятно, что я такими вещами и не занимался бы. Говорить что-то? А что? С «ЗИЛом» своим фото выложить? Ну может быть, а зачем? Чтобы люди прокомментировали?

Я не говорю, что не хочу быть примером весёлого и свойского парня… Не знаю даже, как ответить. Есть же вот интервью, всё дозированно должно быть. Я не отказываюсь от социальной жизни. Понятно, что беру паузы, но в лес не ухожу», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».