Панарин: никогда не понимал, когда люди говорят, что пиво — это вкусно. Полное недоумение!

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём любимом напитке.

«Мой любимый напиток? Воду банально называть, наверное… Это не напиток? Если кросс километров 20 по жаре пробежал, то вода очень вкусная (улыбается). Пиво? Нет. Никогда не понимал, когда люди говорят: «Пиво – это вкусно». У меня полное недоумение. Есть же коктейли молочные. Как они могут быть не вкуснее пива! Молоко «Чудо» клубничное — идеальное! Его взбивали раньше на стойках на вокзалах. Очень кайфовал! Давно не пил, кстати», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).