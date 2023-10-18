Ип: никто в «Куньлуне» никогда не думал просто доиграть сезон и свалить домой

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о мотивации игроков китайского клуба.

«У нас всегда был сплочённый коллектив, но скажу, что уже на сборах все были мотивированы. Первые пару недель показали, что мы можем выигрывать. А многие поражения были в одну-две шайбы. Настрой точно другой, мы знаем, что можем лучше, чем говорят наши результаты. Последние несколько лет мы были на дне таблицы, так что будет здорово выйти в плей-офф, чтобы о нас начали говорить.

В России многие считают, что «Куньлуню» в прошлые годы не очень и хотелось в плей-офф? Нет, у нас всегда стоит цель выхода в плей-офф, просто в прошлые годы были особые обстоятельства. Мы старались развивать китайских игроков, готовить их к Олимпиаде. А в этом ощущения немного другие – и состав немного другой, появились новые ребята. Это говорит о том, что руководство прилагает усилия, чтобы команда вышла в плей-офф.

Мы хотим выигрывать каждый матч, попадать в плей-офф. Сейчас немного другой настрой, другие игроки, но отношение к делу не изменилось. Никто никогда не думал о том, чтобы просто доиграть и свалить домой», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Ипом читайте на «Чемпионате» сегодня, 18 октября.