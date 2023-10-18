Ип: знал, что Капризов будет особенным игроком. Ну а теперь он в НХЛ

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал об уровне хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге и заявил, что всегда был уверен в высоком качестве игры российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«В КХЛ появляются великолепные игроки, которые играют в России и развиваются, а некоторые потом уезжают в НХЛ. Например, Кирилл Капризов. Я ещё тогда знал, что это будет особенный, великолепный игрок. Ну а теперь он в НХЛ, это круто», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Капризов сыграл два матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Полную версию эксклюзивного интервью с Брэндоном Ипом читайте на «Чемпионате»: