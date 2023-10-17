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Коньков оценил безголевой старт Овечкина в новом сезоне НХЛ

Коньков оценил безголевой старт Овечкина в новом сезоне НХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал про старт капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Прошло всего два матча и не стоит делать какие-то преждевременные выводы. В любом случае Александр — большой мастер и знает, что изменить в своей игре, чтобы был результат. Не нужно забывать, что хоккей — командная игра и от взаимодействия партнёров тоже многое зависит. Думаю, что Александр свои очки наберёт. Может, в этом году понадобится больше времени для разгона и набора привычной статистики.

Понятно, что к лидеру, к человеку, который является легендой НХЛ, более пристальное внимание. С каждым годом все тяжелее и тяжелее, все тебя изучили, знают от и до, и поэтому надо искать какие-то другие пути. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но я не сомневаюсь, что Александр сможет радовать нас и всю лигу своей результативной игрой», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Капитан столичной команды не может набрать результативные баллы во второй встрече с начала сезона. Общий показатель полезности Овечкина — «-1».

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