Ип: не знаю, что будет с составом Китая на Кубке Первого канала. Может, привлекут китайцев

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип прокомментировал участие сборной Китая на Кубке Первого канала.

«Не знаю, что будет с составом сборной Китая на Кубок Первого канала, возможно, на турнир привлекут китайских игроков, чтобы немного снять с нас нагрузку. Действительно, очень много матчей, расписание тяжёлое. Но скоро должно стать полегче», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Кубок Первого канала 2023 года состоится в Санкт-Петербурге. Встречи турнира пройдут на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря. Это первый раз в истории, когда турнир состоится не в Москве, а в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие «Россия 25», Беларусь, Китай, Казахстан.