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«Просто безумие, какая молодёжь!» Капитан «Куньлуня» — об изменениях в КХЛ

«Просто безумие, какая молодёжь!» Капитан «Куньлуня» — об изменениях в КХЛ
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Капитан и канадский нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о молодых хоккеистах, которые появляются в Континентальной хоккейной лиге, и оценил игру 17-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева.

«Просто безумие, какая молодёжь сейчас появляется, какое у этих ребят катание, видение игры. И какие они быстрые, особенно по сравнению со мной, я-то, наоборот, уже только медленнее становлюсь (улыбается). Тяжело за ними успевать!

Впечатляет молодой защитник «Торпедо» Силаев. Потрясающее катание, тем более с учётом его роста под два метра. Очень молодой парень, у которого впереди великолепная карьера, это уже сейчас видно», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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