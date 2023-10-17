Самсонов высказался о перспективах российских новичков в НХЛ

Бронзовый призёр Олимпийских игр, лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 Сергей Самсонов рассказал про перспективы российских новичков в Национальной хоккейной лиге.

«Каждая команда подходит к выбору игроков по-разному, и это зависит от того, как будут стараться развивать ребят. По-любому, кто-то останется на 5-10 игр, полгода, но я не думаю, что это что-то глобальное значит.

Однозначно, конкуренция в НХЛ очень высокая, команды собираются всё лето. Есть определённое понятие, кто уже в составе и кто может побиться за место в составе. Иногда тренировочного лагеря не хватает, чтобы заработать доверие у тренера, поэтому его придётся зарабатывать в Американской хоккейной лиге и ждать своего шанса», — цитирует Самсонова ТАСС.