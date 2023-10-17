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Канарейкин: в Америке пишут, что Овечкин в ужасной форме? Наверное, есть подоплёка

Канарейкин: в Америке пишут, что Овечкин в ужасной форме? Наверное, есть подоплёка
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Известный российский тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал старт сезона НХЛ от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, в двух матчах нападающий не отметился результативными действиями.

«Не давит ли на Овечкина постоянная гонка за Гретцки? Да ни на кого ничего не давит. Сейчас история сама пишет выступление Овечкина. Он начал новый виток в своей карьере, новый сезон. Две игры только прошло, чемпионат разгоняется, всё впереди. Овечкин забьёт свои 30-40 шайб, дай бог больше.

В Америке пишут, что Овечкин находится в ужасной и плохой форме? Наверное, здесь ещё может какая-то подоплека есть. Я не знаю, что там пишут в Америке, мне не очень интересно. Я знаю, кто такой Овечкин, к чему он стремится, это игрок российской сборной, поэтому мы все уверены в нём и спокойно следим за развитием нынешнего сезона. Всё идет своим чередом, всё будет», — сказал Канарейкин в интервью «ВсёПроСпорт».

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