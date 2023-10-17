«Металлург» в гостях крупно обыграл «Автомобилист», забросив четыре безответные шайбы

В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась уверенной победой гостей с крупным счётом 4:0.
На 19-й минуте первого периода Данила Юров с передачи Михаила Грасса открыл счёт в игре.
В конце второй двадцатиминутки Максим Мухаметов с передачи Никиты Гребёнкина удвоил преимущество подопечных Андрея Разина.
В концовке третьего периода Денис Зернов и Валерий Орехов в меньшинстве с интервалом в 11 секунд довели счёт до крупного.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче ««Автомобилист» примет хабаровский «Амур». «Металлург» сыграет в гостях с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 19 октября.
- 17 октября 2023
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