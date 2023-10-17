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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Металлург» в гостях крупно обыграл «Автомобилист», забросив четыре безответные шайбы

«Металлург» в гостях крупно обыграл «Автомобилист», забросив четыре безответные шайбы
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В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась уверенной победой гостей с крупным счётом 4:0.

На 19-й минуте первого периода Данила Юров с передачи Михаила Грасса открыл счёт в игре.

В конце второй двадцатиминутки Максим Мухаметов с передачи Никиты Гребёнкина удвоил преимущество подопечных Андрея Разина.

В концовке третьего периода Денис Зернов и Валерий Орехов в меньшинстве с интервалом в 11 секунд довели счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Грасс) – 18:15 (5x5)     0:2 Мухаметов (Гребёнкин) – 38:03 (5x5)     0:3 Зернов (Карпов) – 54:54 (4x5)     0:4 Канцеров (Коробкин) – 55:05 (4x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче ««Автомобилист» примет хабаровский «Амур». «Металлург» сыграет в гостях с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 19 октября.

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