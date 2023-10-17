«Металлург» забросил «Автомобилисту» дважды в меньшинстве с интервалом в 11 секунд

В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась уверенной победой гостей с крупным счётом 4:0.

Подопечные Андрея Разина в заключительной двадцатиминутке дважды забросили в меньшинстве с интервалом в 11 секунд. В конце третьего периода на отметке 54:54 гол забил Денис Зернов с передачи Максима Карпова.

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Спустя 11 секунд на отметке 55:05 Роман Канцеров с передачи Егора Коробкина установил окончательный счёт в игре.

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