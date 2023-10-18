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Капитан «Куньлуня»: менталитет у Кинэна олдскульный, он любит орать и кричать

Капитан «Куньлуня»: менталитет у Кинэна олдскульный, он любит орать и кричать
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Капитан и канадский нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о совместной работе с главным тренером Майком Кинэном.

«Менталитет у Кинэна точно олдскульный (улыбается). Если что-то сделаешь не так, он это так не оставит. Он любит кричать и орать. Но с ним было интересно работать», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Кинэн возглавил «Куньлунь» весной 2017 года и был уволен в начале декабря 2017 года. Канадский тренер работал в различных клубах Национальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Стэнли в качестве наставника «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994 году.

В текущем сезоне на счету 38-летнего Ипа 22 сыгранные встречи, в которых он забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности восемь очков с показателем полезности «-5».

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