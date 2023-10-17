«Всё классно, всё супер» Андрей Разин — о победе «Металлурга» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил крупную победу команды над «Автомобилистом» (4:0).

«Сегодня ребята молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно [побеждать] с таким хорошим счётом. Я считаю, что победа уверенная. Были моменты, когда «Автомобилист» мог забить, но из этого и состоит хоккей. Проявили характер, мужество — такие слова подходят — поэтому заслуженно победили.

Отказ от ротации состава? Просто сейчас наступил момент, когда пошли травмы. Ротацию некем производить — есть ребята, но не такой длинный вагончик запасных. Ничего не меняется. У нас четвёртая игра на выезде, хочется всегда вливать свежую кровь, тем более с такими переездами.

Отработка игры на точке? Не думаю, что у нас тут подготовка чем-то отличается от других клубов. Просто Юрий Викторович [Трубачёв] подсказывает какие-то моменты, а ребята каждый день отрабатывают. Никаких секретов.

«Металлург» стал первой гостевой командой в сезоне, победившей в Екатеринбурге? Всё классно, всё супер.

Рад ли одержать 200-ю победу в КХЛ в Екатеринбурге? Опа. Да, можно сказать, счастлив (смеётся)», — приводит слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.