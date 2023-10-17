Н. Заварухин: надо с горящими глазами ехать на пятак, может, в трусы вратаря попадёт

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал крупное поражение от «Металлурга» (0:4).

«Посмотришь на статистику: по броскам 29-26, на табло 0:4. Прежде всего, наверное, первый пропущенный гол со вбрасывания — разбирали эти моменты, где не до конца сработало всё звено. Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период, до удаления, где мы пропустили два гола. Люди, которые выходят, они мастера, они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать. Безответственность привела к этим голам, будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходит.

Недоработали момент во втором голе? Да, была недоработка в обороне на возврате — то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения. Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок.

В игре не хватало злости — надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря — может, в трусы вратаря попадёт, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны. Сегодня Романцев не попал в ворота перед первым голом — забивайте голы, будет преимущество, и уже по другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентам.

Не пробили пятак «Металлурга»? Пробовали делать набросы, сыграть перед вратарём, хотя были и неплохие атаки сходу. Здорово сыграл вратарь соперника, молодой парень.

Когда ждать травмированных? В ближайшее время пополнения ждать не стоит.

Что сказали звеньям, дважды пропустившим в большинстве? Такие слова, которые нельзя на пресс-конференции произносить», — приводит слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.