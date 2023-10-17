«Этого требует современный хоккей». Тренер «Амура» — о количестве блокированных бросков

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) и ответил на вопрос о большом количестве блокированных бросков от хабаровских игроков.

«Очень упорный матч. Предполагали, что соперник большей частью будет играть в атаке. Мы самоотверженно оборонялись, благодарен нашему вратарю. Всё-таки человек из ВХЛ, но играет уверенно. Поймали «Трактор» на контратаках, забили голы. Игры была хороша.

В первые 20 минут у «Амура» было 20 блокированных бросков? Этого требует современный хоккей. Парни вышли заряженные. Молодцы. В этом компоненте я очень доволен. Победы достаются тяжело, лига подравнялась. Любой может обыграть любого. Это важный элемент современного хоккея – ловить шайбу на себя. Игры идут через день. Важно, чтобы вратари были в тонусе и не сильно уставали. Это придает положительный импульс команде.

Когда вернутся в строй Бродхёрст, Дрозг и Хохряков? Дрозг пока остался на реабилитации. Работает по самостоятельной программе. Бродхёрст приезжает в расположение команды 1 ноября. У него тоже реабилитация. Парни восстанавливаются, недели через две будут в строю. Дрозг пораньше. Приедем из поездки и будем рассматривать», — цитирует Мартемьянова сайт «Трактора».