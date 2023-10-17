Главный тренер «Амура» Мартемьянов высказался о скандальной ситуации с Хохлачёвым

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после победы над «Трактором» (3:2) высказался о скандальной ситуации с форвардом хабаровского клуба Александром Хохлачёвым.

«Сегодня забил Александр Хохлачёв, как на него подействовала вся эта ситуация? Я не знаю. Это надо спрашивать у Саши. Он был заряжен. Я видел это и перед игрой. Молодец, что забил. Хороший гол. Со всеми такие казусы бывают в жизни. Я это так назову. Перед вами сидящий человек тоже был молод. Помогали старшие товарищи, наставляли на путь истинный – быть достойным членом нашего общества. Мы своих не бросаем. Если какие-то будут поползновения в сторону Александра, я буду защищать его всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Я своих парней в обиду не дам.

Прощён ли Хохлачёв? У нас серия из трёх матчей, ещё два впереди. Я не сторонник позиции реабилитировался или не реабилитировался, я сторонник того, чтобы человек играл и приносил пользу команде. Дай бог ему продолжать играть так же. Бывают ошибки у людей. Ничего страшного в этом нет. Нормальный человек адекватно это воспримет и больше пользы принесёт.

В СМИ ещё была информация о Балдаеве и Грецком? Я не знаю, кто там был, не собираюсь проводить расследование. Надо это забыть. Я бы сконцентрировался на хоккейных делах», — цитирует Мартемьянова сайт «Трактора».