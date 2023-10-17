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«Надо больше в жизни общаться». Форвард «Металлурга» Юров — о взаимодействии в звене

«Надо больше в жизни общаться». Форвард «Металлурга» Юров — о взаимодействии в звене
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров оценил победу над «Автомобилистом» (4:0) и рассказал про взаимодействии в звене с Никитой Гребёнкиным и Михаилом Грассом.

«Тяжёлая игра, «Автомобилист» до этого дома не проиграл ни разу, мы хорошо выполнили установку тренера. Всегда старались играть в атаку, сейчас получается хорошо играть через пас, комбинации различные, здорово, что получается, дай бог, будет так продолжаться.

Был ли наигран гол? У нас наиграно чуть другое, но шайба отскочила удачно, в какой-то степени повезло.

Взаимодействие в молодёжной тройке? С Гребёнкиным ещё в школе играли, с Грассом – в «Лисах», надо просто больше общаться в жизни и находить общий язык», — приводит слова Юрова официальный сайт КХЛ.

В матче Данила Юров забросил победную шайбу. Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 18 матчей и 12 (6+6) очков.

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