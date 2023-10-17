Нападающий «Амура» Хохлачёв оценил победу над «Трактором»

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв прокомментировал победу над «Трактором» (3:2).

«Насколько матч был важен в плане мотивации для меня? Конечно, очень важный матч. Знали, что «Трактор» здорово играет на домашней арене, поэтому готовились серьёзно. Проспали первый период, но потом добавили. Все красавцы.

Можно ли назвать эту игру – матчем за четыре очка? Конечно. У нас пара очков разница, и «Трактор» имеет на пару игр больше. Сейчас все матчи в нашей конференции, дивизионе очень важны», — цитирует Хохлачёва пресс-служба хабаровского клуба.

Ранее главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о скандальной ситуации с форвардом Хохлачёвым. Напомним, хоккеист ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска.