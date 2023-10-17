«Он это заслужил». Главный тренер «Сент-Луиса» — о включении Торопченко в топ-6

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берубе включил российского нападающего Алексея Торопченко в верхние звенья клуба на игру с «Аризоной Койотс». Матч состоится в ночь на 20 октября и начнётся в 3:00 мск.

«У него хорошее катание и владение шайбой. Я считаю, Алексей показал отличную игру, используя своё катание, силу и форчекинг. По моему мнению, он заслужил [попадание в топ-6]. Надеюсь, против его звена сопреникам будет сложно», — приводит слова Берубе журналист Лу Корак в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Торопченко ещё не провёл ни одной игры. Отметим, что «блюзмены» после двух матчей набрали три очка и занимают пятое место в таблице Запада.

Ранее стало известно, что Павел Бучневич пропускает тренировку клуба из-за повреждения.