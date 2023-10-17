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Журналист Daily Faceoff назвал три команды, где может оказаться Патрик Кейн

Журналист Daily Faceoff назвал три команды, где может оказаться Патрик Кейн
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Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий Патрик Кейн, который сейчас восстанавливается от травмы, может оказаться в «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Детройт Ред Уингз».

«Баффало Сэйбрз». Приход в команду из родного города имеет большой смысл. Он может стать одним из тех парней, которые могут положить конец этой безумной и долгой засухе в «Сэйбрз».

«Нью-Йорк Рейнджерс» также обращают внимание на Кейна, и не зря. Вы видели, от чего им пришлось отказаться в прошлом сезоне, чтобы заполучить его; в то время они знали, что он не совсем здоров. Думаю, в глубине души он также наверняка заинтригован тем, чтобы вернуться туда.

Интерес «Детройт Ред Уингз», конечно, был для меня сюрпризом, но должен сказать, что идея воссоединения Кейна и Алекса Дебинкета понравилась многим.

Безусловно, это не единственные команды, которые находятся в поле зрения Кейна, но посмотрим, как будет развиваться сезон, прежде чем делать какие-либо суждения», — сказано в статье.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

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