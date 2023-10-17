Двукратный чемпион мира: нравится, как Орлов вписался в «Каролину», он играет большую роль

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков оценил игру российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова.

«Мне очень нравится «Каролина». Смотрел все её матчи, мне понравилось, как в систему команды вписался наш защитник Дима Орлов. У «Харрикейнз» достаточно затратный хоккей. Нужно очень хорошо кататься и быть сильным. Дмитрий играет там очень большую роль, он комфортно себя чувствует.

Вообще, моим любимым игроком в этой команде является Андрей Свечников. К сожалению, он пропускает старт сезона. Хотелось бы, чтобы он вернулся на лёд и набрал те кондиции, которые он показывает в последние годы. Это классный игрок, лидер большого клуба. С удовольствием буду за ним наблюдать.

Сейчас идут только первые игры, кто-то из наших ещё даже не сыграл. После 10-15 матчей уже можно будет более подробно обсудить, кто как сыграл из россиян», — сказал Бирюков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, у Орлова за три сыгранных матча показатель полезности составляет «-7».