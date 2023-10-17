«В такой ситуации в плюсе и «Колорадо». Гуляев — о контракте с «Авангардом» на три года

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о подписании трёхлетнего контракта с омским клубом и заявил, что «Колорадо Эвеланш» понимает позицию игрока. Напомним, «лавины» выбрали российского игрока обороны на драфте НХЛ — 2023 под 31-м номером.

«Сейчас в чемпионате КХЛ очень много матчей, но стараюсь по возможности следить за «Колорадо». Знаю, что команда стартовала с двух побед, уже забили главные звезды — Кейл Макар и Натан Маккиннон. Всё по плану.

Мой агент в НХЛ Дэн Мильштейн уже пообщался с представителями «Колорадо», наша позиция понятна. Сейчас у меня много доверия в «Авангарде», чувствую, что при такой поддержке партнёров и тренеров прибавляю с каждым матчем. Значит, в такой ситуации в плюсе и «Колорадо».

Намерен повторить путь лидера «Торпедо» Николая Коваленко? Отличный пример. Пока не знаком с Николаем, но мне очень нравится его агрессивный стиль игры. Мне кажется, он вместе с «Торпедо» набрал такую форму, что будет на ведущих позициях в любой лиге.

Идеал защитника? В НХЛ один из примеров — Кейл Макар, он первый и в обороне, и в атаке, мобильный, современный защитник. Надеюсь, что немного похож на него не только габаритами.

В КХЛ слежу за Александром Никишиным из СКА. Он — большой, габаритный защитник, но тем не менее, как и Макар, тоже всюду успевает. Вот это доминирование в нашем амплуа мне очень нравится, к нему стремлюсь», — сказал Гуляев в интервью Russia-Hockey.ru.