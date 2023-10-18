Нападающий «Сиэтла» Танев пропустит не меньше месяца из-за травмы

Нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев выбыл из строя на срок от четырёх до шести месяцев, сообщает Associated Press. Форвард получил травму нижней части тела в первом матче его команды в новом сезоне против «Вегас Голден Найтс» (1:4).

На 6-й минуте третьего периода той встречи Танев получил ударом плечом в голову от нападающего Бретта Хаудена. При этом во время падения левая нога хоккеиста «Кракен» неудачно подогнулась, и оказалась зажата между телом игрока и льдом. За этот эпизод Хауден получил дисквалификацию на два матча.

В прошлом сезоне Танев забил 16 голов и сделал 19 передач, сыграв во всех 82 матчах за «Кракен». Он пропустил более половины сезона-2021/2022 из-за разрыва крестообразной связки.