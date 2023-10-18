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«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл» со счётом 6:1

«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл» со счётом 6:1
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Сегодня, 18 октября, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 6:1 (4:0, 2:1, 0:0).

В составе «Эдмнотона» заброшенной шайбой отличились Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Уоррен Фёгеле, а также дублю на счету Леона Драйзайтля.

За «Нэшвилл» единственную шайбу забросил американский нападающий Томми Новак.

После трёх матчей «Эдмонтон» занимает 11 место с 2 очками в Западной конференции. «Нэшвилл» расположился на 14 месте с 2 очками за 4 игры.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Филадельфией Флайерз», «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 08:11 (pp)     0:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 13:38     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Фёгеле, Хайман) – 16:45     0:4 Макдэвид (Драйзайтль, Кейн) – 17:46     1:4 Новак – 22:08 (pp)     1:5 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 27:53 (pp)     1:6 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 35:27    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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