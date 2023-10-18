Макдэвид забил невероятный гол в НХЛ, развернувшись на 360 градусов

Сегодня, 18 октября, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 17 минуте 46 секунде канадский нападающий Коннор Макдэвид забил удивительный гол. 26-летний хоккеист развернулся на 360 градусов на коленях в окружении четырех игроков «Нэшвилла», встал и забросил четвертую шайбу команды.

Макдэвид опять творит чудеса😍🚀

В нынешнем сезоне Макдэвид сыграл три матча, забил две шайбы и отдал три голевые передачи.

После трёх матчей «Эдмонтон» занимает 11 место с 2 очками в Западной конференции. Лидирует в таблице «Вегас Голден Найтс» (6 очков).

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Филадельфией Флайерз».