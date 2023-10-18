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Макдэвид забил невероятный гол в НХЛ, развернувшись на 360 градусов

Макдэвид забил невероятный гол в НХЛ, развернувшись на 360 градусов
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Сегодня, 18 октября, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 17 минуте 46 секунде канадский нападающий Коннор Макдэвид забил удивительный гол. 26-летний хоккеист развернулся на 360 градусов на коленях в окружении четырех игроков «Нэшвилла», встал и забросил четвертую шайбу команды.

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В нынешнем сезоне Макдэвид сыграл три матча, забил две шайбы и отдал три голевые передачи.

После трёх матчей «Эдмонтон» занимает 11 место с 2 очками в Западной конференции. Лидирует в таблице «Вегас Голден Найтс» (6 очков).

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 08:11 (pp)     0:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 13:38     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Фёгеле, Хайман) – 16:45     0:4 Макдэвид (Драйзайтль, Кейн) – 17:46     1:4 Новак – 22:08 (pp)     1:5 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 27:53 (pp)     1:6 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 35:27    
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