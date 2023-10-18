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Егора Замулу признали лучшим игроком матча в раздевалке «Филадельфии». Видео

Егора Замулу признали лучшим игроком матча в раздевалке «Филадельфии». Видео
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Сегодня, 18 октября, «Филадельфия Флайерз» обыграла на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» (2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник Егор Замула забил уже на 1-й минуте 45-й секунде. Для 23-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в карьере в НХЛ за 28 матчей.

После матча в победной раздевалке «Филадельфии» Замулу выбрали лучшим игроком встречи. Ему надели цепь и дали маску собаки.

Замула перешёл в «Филадельфию» из «Лихай Вэлли Фантомс» в 2021 году. В прошлом сезоне защитник сыграл 14 матчей и отдал четыре голевые передачи. В нынешнем провёл две игры, забросил шайбу и отдал одну голевую.

После трёх игр в Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место с четырьмя очками. Возглавляет таблицу «Бостон Брюинз» (четыре очка).

Следующий матч команда сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Замула (Конечны, Лотон) – 01:45     2:0 Кутюрье – 17:23    
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