Егора Замулу признали лучшим игроком матча в раздевалке «Филадельфии». Видео

Сегодня, 18 октября, «Филадельфия Флайерз» обыграла на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» (2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский защитник Егор Замула забил уже на 1-й минуте 45-й секунде. Для 23-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в карьере в НХЛ за 28 матчей.
После матча в победной раздевалке «Филадельфии» Замулу выбрали лучшим игроком встречи. Ему надели цепь и дали маску собаки.
Замула перешёл в «Филадельфию» из «Лихай Вэлли Фантомс» в 2021 году. В прошлом сезоне защитник сыграл 14 матчей и отдал четыре голевые передачи. В нынешнем провёл две игры, забросил шайбу и отдал одну голевую.
После трёх игр в Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место с четырьмя очками. Возглавляет таблицу «Бостон Брюинз» (четыре очка).
Следующий матч команда сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
- 18 октября 2023
-
07:53
-
07:51
-
07:38
-
07:19
-
06:43
-
06:21
-
06:05
-
05:54
-
05:40
-
05:27
-
04:46
-
04:25
-
04:20
-
04:04
-
02:35
-
01:00
- 17 октября 2023
-
23:46
-
23:32
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:36
-
22:24
-
22:10
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:00
-
20:52
-
20:45
-
20:33
-
20:22
-
20:18