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Леон Драйзайтль побил рекорд по заброшенным шайбам в большинстве в истории «Эдмонтона»

Леон Драйзайтль побил рекорд по заброшенным шайбам в большинстве в истории «Эдмонтона»
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Сегодня, 18 октября, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дублем во встречи отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, обе шайбы которого были забиты в большинстве. Таким образом, 27-летний хоккеист вышел на чистое первое место в списке бомбардиров, забивших в неравных составах, в истории «Эдмонтона». На счету Драйзайтля 128 голов.

Второе место занимает канадский нападающий Гленн Андерсон (126) и замыкает тройку другой канадский форвард Райан Смит (126).

Драйзайтль присоединился к «Эдмонтону» в 2014 году. Клуб выбрал игрока в первом раунде под общим 3-м номером на драфте НХЛ. В прошлом сезоне нападающий сыграл 80 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 76 голевых передач. В нынешнем уже сыграл 4 игры, забил 4 шайбы и отдал 3 голевые передачи.

После трёх матчей «Эдмонтон» занимает 11-е место с двумя очками в Западной конференции.

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Лидирует в таблице «Вегас Голден Найтс» (6 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 08:11 (pp)     0:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 13:38     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Фёгеле, Хайман) – 16:45     0:4 Макдэвид (Драйзайтль, Кейн) – 17:46     1:4 Новак – 22:08 (pp)     1:5 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 27:53 (pp)     1:6 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 35:27    
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