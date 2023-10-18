Леон Драйзайтль побил рекорд по заброшенным шайбам в большинстве в истории «Эдмонтона»

Сегодня, 18 октября, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дублем во встречи отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, обе шайбы которого были забиты в большинстве. Таким образом, 27-летний хоккеист вышел на чистое первое место в списке бомбардиров, забивших в неравных составах, в истории «Эдмонтона». На счету Драйзайтля 128 голов.
Второе место занимает канадский нападающий Гленн Андерсон (126) и замыкает тройку другой канадский форвард Райан Смит (126).
Драйзайтль присоединился к «Эдмонтону» в 2014 году. Клуб выбрал игрока в первом раунде под общим 3-м номером на драфте НХЛ. В прошлом сезоне нападающий сыграл 80 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 76 голевых передач. В нынешнем уже сыграл 4 игры, забил 4 шайбы и отдал 3 голевые передачи.
После трёх матчей «Эдмонтон» занимает 11-е место с двумя очками в Западной конференции.
В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Лидирует в таблице «Вегас Голден Найтс» (6 очков).
- 18 октября 2023
-
07:53
-
07:51
-
07:38
-
07:19
-
06:43
-
06:21
-
06:05
-
05:54
-
05:40
-
05:27
-
04:46
-
04:25
-
04:20
-
04:04
-
02:35
-
01:00
- 17 октября 2023
-
23:46
-
23:32
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:36
-
22:24
-
22:10
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:00
-
20:52
-
20:45
-
20:33
-
20:22
-
20:18