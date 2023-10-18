Только два игрока в истории «Миннесоты» провели больше матчей с 3+ очками, чем Капризов

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2), суммарно набрав три очка.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда эта встреча стала 21-й в карьере с 3+ результативными баллами. Капризов занимает третье место по этому показателю в истории «Миннесоты». Только у двоих хоккеистов больше таких матчей — у Мариана Габорика (29) и Микко Койву (34).

Напомним, в ночь с 17 на 18 октября в Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.