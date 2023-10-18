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Георгиев сделал 37 сейвов и был признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Георгиев сделал 37 сейвов и был признан первой звездой матча с «Сиэтлом»
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Сегодня, 18 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ямамото (Данн) – 15:09     1:1 Лехконен – 23:50     1:2 О'Коннор (Макар, Тэйвз) – 31:50 (sh)     1:3 Рантанен (Жирар, Кольяно) – 53:44     1:4 Ничушкин – 56:46    

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. На счету вратаря 37 отражённых бросков и одна пропущенная шайба. Россиянин в текущем сезоне одержал три победы в трёх матчах.

Второй звездой матча признан нападающий «Сиэтла» Кайлер Ямамото, забивший единственный гол хозяев в матче.

Третьей звездой прошедшей встречи признан форвард «Колорадо» Арттури Лехконен, сравнявший счёт в матче.

«Колорадо» одержал три победы в трёх матчах на старте нового сезона-2023/2024 НХЛ.

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