Георгиев сделал 37 сейвов и был признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Сегодня, 18 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. На счету вратаря 37 отражённых бросков и одна пропущенная шайба. Россиянин в текущем сезоне одержал три победы в трёх матчах.

Второй звездой матча признан нападающий «Сиэтла» Кайлер Ямамото, забивший единственный гол хозяев в матче.

Третьей звездой прошедшей встречи признан форвард «Колорадо» Арттури Лехконен, сравнявший счёт в матче.

«Колорадо» одержал три победы в трёх матчах на старте нового сезона-2023/2024 НХЛ.