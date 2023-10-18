Четыре гола в третьем периоде позволили «Каролине» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролиной Харрикейнз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3.

Дублем отметился форвард «Каролины» Сет Джарвис. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов очков не набрал, заработав положительный показатель полезности «+1». Отметим, что «Каролина» уступала после второго периода со счётом 2:3, но забила четыре безответных гола в третьем периоде. Последние две шайбы гостей разделили всего 16 секунд.

В параллельном матче на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева.

Одним из главных героев матча стал форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, сравнявший счёт в матче за три минуты до конца третьего периода. Решающий бросок в серии буллитов на счету Джонатана Маршессо.