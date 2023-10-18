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Четыре гола в третьем периоде позволили «Каролине» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»

Четыре гола в третьем периоде позволили «Каролине» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролиной Харрикейнз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зеттерлунд (Гертл) – 03:14     1:1 Джарвис (Бантинг, Терявяйнен) – 04:06 (pp)     1:2 Славин – 28:54 (sh)     2:2 Задина (Зеттерлунд) – 29:11 (pp)     3:2 Эклунд (Тран, Гертл) – 36:06 (pp)     3:3 Ноэсен (Котканиеми, Шей) – 49:07 (pp)     3:4 Джарвис (Нечас, Бёрнс) – 51:51 (pp)     3:5 Нечас (Бантинг, Шей) – 54:53     3:6 Песке (Котканиеми, Ноэсен) – 55:08    

Дублем отметился форвард «Каролины» Сет Джарвис. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов очков не набрал, заработав положительный показатель полезности «+1». Отметим, что «Каролина» уступала после второго периода со счётом 2:3, но забила четыре безответных гола в третьем периоде. Последние две шайбы гостей разделили всего 16 секунд.

В параллельном матче на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Смит (Сегин, Харли) – 25:52     1:1 Корчак (Хауден, Карлссон) – 33:03     1:2 Павелски (Хинц) – 42:50     2:2 Карлссон (Корчак, Стоун) – 57:01     3:2 Маршессо – 65:00    

Одним из главных героев матча стал форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, сравнявший счёт в матче за три минуты до конца третьего периода. Решающий бросок в серии буллитов на счету Джонатана Маршессо.

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