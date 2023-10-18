Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей»

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры с перспективой карьерного роста для работы в отделе «Хоккей».

Основные требования к кандидатам: информированность о хоккейных событиях, оперативность, наличие навыков грамотной устной и письменной речи. Знание иностранных языков приветствуется. Наличие опыта работы в спортивной журналистике не требуется.

Предложения и пожелания направлять по электронному адресу:

aleksandr.rozhkov@championat.com