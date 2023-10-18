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Защитник «Монреаля» толкнул Капризова в паузе игры. Видео

Защитник «Монреаля» толкнул Капризова в паузе игры. Видео
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.

В середине третьего периода при счёте 5:1 в пользу «дикарей» защитник «Монреаля» Арбер Джекай во время остановки игры толкнул в плечо нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин не ожидал такого удара и едва не потерял равновесие. Подоспевший лайнсмен сопроводил хоккеиста «Монреаля» до скамейки запасных. Отметим, что Джекай является жёстким защитником, который имеет опыт драк с одними из лучших тафгаев лиги.

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Ответный матч между командами состоится 22 декабря на площадке «Миннесоты». В прошедшем матче Капризов отметился голом и двумя результативными передачами.

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