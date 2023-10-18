Коростелёв — о матче с «Динамо»: нужно продолжать играть в наш хоккей. Голы должны прийти

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который состоится в столице России сегодня, 18 октября. Девять дней назад эти команды встречались в Череповце, и тогда столичный клуб одержал победу в овертайме со счётом 1:0 ОТ.

«Что ждёт «Северсталь» от сегодняшнего матча в свете столь нерезультативной игры с «Динамо» на домашнем льду? Матч в Череповце действительно ощущался немного странно, особенно после того, как мы вернулись из Сочи, только что забив 10 голов. И после этого получилось ноль. Но опять же, в той игре у нас была куча возможностей, чтобы забросить шайбу, был и штрафной бросок. Мы могли забить, но не реализовали моменты.

Сегодня ждём похожую системную игру. При этом надо и самим так же хорошо сыграть в обороне, как мы это сделали в последнем матче с «Торпедо». И в принципе нам нужно продолжать играть в наш хоккей. А при нашем хоккее голы должны прийти», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Полную версию интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшие дни.