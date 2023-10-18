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Стало известно, что горит на строящейся УГМК-арене в Екатеринбурге

Стало известно, что горит на строящейся УГМК-арене в Екатеринбурге
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Стало известно, что горит на строящейся УГМК-арене в Екатеринбурге. В данный момент пожарные пытаются локализовать пожар.

«По уточнённый информации на площади 100 квадратных метров горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания. Пожарные принимают меры по локализации огня. Информации о пострадавших не поступало», — цитирует МЧС «Екатеринбург Онлайн».

Примечательно, что в августе 2023 года эта арена уже пострадала от пожара и понесла незначительный ущерб от возгорания.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек. Изначально сдача объекта планировалась к январю 2024 года. Планируется, что арена сможет принимать спортивные соревнования высочайшего уровня по ряду видов спорта: хоккею, фигурному катанию, баскетболу, гандболу, мини-футболу, волейболу, боксу, восточным единоборствам, кёрлингу, спортивной гимнастике.

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