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Инсайдер НХЛ: ожидается, что игроки НХЛ будут участвовать на Олимпиаде 2026 года

Инсайдер НХЛ: ожидается, что игроки НХЛ будут участвовать на Олимпиаде 2026 года
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что игроки НХЛ, скорее всего, примут участие в Олимпиаде 2026 года, и сообщил, что больше деталей будет озвучено через пару месяцев.

«Через два-три месяца мы можем узнать официальные детали [касательно участия НХЛ в Олимпиаде]. Ожидается, что НХЛ будет участвовать в Играх-2026, но ещё надо разобраться со многими финансовыми вопросами — затратами на страховки, перелёты. Эти вопросы надо решить, и профсоюз с лигой хотят это сделать в начале нового года, чтобы можно было перейти к следующим вопросам — по использованию контента или совместному использованию олимпийских колец и логотипа НХЛ. Впереди ещё много работы», — цитирует Дрегера TSN.

Напомним, Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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