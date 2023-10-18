Капризов накинулся на хоккеиста «Монреаля», защищая партнёра

В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.

Матч изобиловал грубостью и драками. В одной из потасовок поучаствовал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. После свистка арбитра у ворот «Монреаля» вспыхнула потасовка, в которой двое хоккеистов «Канадиенс» набросились на нападающего «Миннесоты» Йоэля Эрикссона Эка. Россиянин быстро вступился за партнёра и схватил одного из оппонентов, оттаскивая его от форварда «Уайлд».

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Капризов забил гол и отдал две результативные передачи, став одним из главных героев матча. Всего на счету россиянина 5 (1+4) очков в трёх стартовых матчах нового сезона НХЛ.