Как сообщает «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на МЧС, пожар на УГМК-арене в Екатеринбурге полностью потушен. Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий рассказал о причинах возникновения пожара. Информации о пострадавших не поступало.

«Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объём будет определён после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка, — цитирует Крицкого «Екатеринбург Онлайн».

Примечательно, что в августе 2023 года эта арена уже пострадала от пожара и понесла незначительный ущерб от возгорания.