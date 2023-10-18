Нападающий «Лады» Артём Иванюженков выведен из списка травмированных. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, в лазарете «Лады» ещё находятся хоккеисты: Павел Колтыгин (внесён в список травмированных до 30.10.2023), Никита Попугаев (до 18.12.2023) и Николай Владимиров (до 30.04.2024).

В прошлом сезоне 25-летний Иванюженков сыграл за «Сочи» 36 матчей, в которых отдал три результативные передачи с показателем полезности «-16».

Иванюженков является воспитанником подмосковного «Витязя» и на протяжении нескольких лет форвард играл в системе родного клуба, успев при этом на три года съездить в Северную Америку – в 2019 году он стал обладателем Кубка Кларка в составе команды «Су-Фолс Стампеде», выступающей в USHL (главная юниорская лига США).

В сезоне-2022/2023 нападающий выступал за «Сочи», где за 36 матчей в КХЛ отметился тремя голевыми передачами. Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 106 матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.