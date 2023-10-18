«Какая у него молодость по счёту?» Бирюков оценил игру Малкина на старте сезона НХЛ

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков прокомментировал старт нового сезона в исполнении форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, который в трёх матчах набрал шесть очков, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи.

«Какая молодость по счёту у Малкина? Третья, четвёртая? Он преодолел трудности в виде травм. Подтверждением тому является его игра на старте чемпионата. Дай бог, чтобы все болячки остались позади. Евгений – один из сильнейших центров в мире. Да, у него были трудности, из-за которых он не мог реализовывать свой потенциал. В новый сезон он вошёл с новыми силами. Ему удалось доказать свой уровень.

Он, Кросби и Летанг установили рекорд среди всех североамериканских спортивных лиг, играя вместе за одну команду на протяжении 18 лет. Это огромное достижение, я о таком больше никогда не слышал. Это круто, это стабильность. Организация «Питтсбурга» является примером для многих. В ней не принимают скоропалительных решений насчёт игроков и тренеров. Да, бывают взлёты и падения. Иногда надо потерпеть. Главное, что есть стабильность и долгосрочная перспектива. За этим интересно наблюдать», — цитирует Бирюкова «РБ Спорт».

На счету Малкина стало 473 шайбы в 1066 играх за карьеру в лиге. Он догнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). Теперь они делят третье место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ.