Гребёнкин: главное, не стараться быть похожим на Женю Малкина, а быть хорошим Гребёнкиным

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин рассказал, как он чувствует себя в составе родного клуба после прошлого сезона в аренде в «Амуре». По итогам прошлого сезона-2022/2023 форвард был признан лучшим новичком КХЛ.

«Вообще у каждого спортсмена есть мотивация с каждым сезоном становиться лучше. То, что я стал победителем в этой номинации – это стимул и дополнительная уверенность, плюс дополнительные задачи. Я уже не такой молодой игрок! Если в Хабаровске мне давали игровое время (делай, что хочешь, главное — набирай очки, помогай команде), то в этом сезоне нужно выполнять задачи и приходить к стабильности в голах, передачах, помощи команде, чтобы «Магнитка» побеждала и шла на первых строчках турнирной таблицы.

У меня номер Малкина, значит, нужно соответствовать? Главное – не стараться быть похожим на Женю Малкина, а быть хорошим Гребёнкиным!» — цитирует Гребёнкина «Копейский рабочий».