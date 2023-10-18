Гернат: у «Локомотива» большой потенциал стать лучшей командой КХЛ в этом году

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат заявил о больших ожиданиях от ярославского клуба в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ.

«Все, с кем я общался, играли в других командах, из словаков в «Локомотиве» играл, кажется, только Павол Демитра. Но все говорили, что это одна из лучших организаций в КХЛ. Сейчас уже сам вижу, что и руководство, и весь персонал делают великолепную работу, сравнимую с НХЛ. Ожидания от команды высокие, и все говорили мне, что нынешний тренерский штаб раньше уже отлично зарекомендовал себя в ЦСКА. Это самое главное, когда тренерский штаб готов стать победителем и биться за Кубок. За такую команду хочется играть. Я именно об этом спрашивал игроков до перехода, сильная ли это команда. Все ожидания совпали с реальностью, всё идеально.

Никитину важно, как мы играем. Он ждёт, что мы будем выкладываться в каждом матче на 100%. Главное – менталитет победителя, Игорь это очень хорошо понимает и доносит до команды, как и все детали игры. Он не хочет, чтобы мы сбавляли обороты, и в каждом матче мотивирует каждого выступать на максимуме. Он не позволяет уверенности перерасти в излишнюю самоуверенность. Это полезно для команды и даёт нам результаты, которые мы сейчас имеем.

Никитин очень подготовленный, прекрасно знает все команды, всех игроков, все детали. И подготовил команду так, как ему надо. Мы также должны быть готовы ментально, потому что сезон длинный, в нём всегда есть взлёты и падения. Когда наступит спад, нам надо будет выйти из него, показать, что у нас сильная команда. Думаю, у нас большой потенциал стать лучшей командой КХЛ в этом году. Надо просто слушать тренерский штаб, и результат придёт, если мы будем готовы на 100%», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате» завтра, 19 октября, в 10:00 мск.