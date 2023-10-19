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Гернат: Ягра вообще не сдвинуть! Врезаешься в него и сам падаешь

Гернат: Ягра вообще не сдвинуть! Врезаешься в него и сам падаешь
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Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о своём опыте игры против легендарного чешского нападающего Яромира Ягра.

«Против Ягра в Чехии довелось выходить, правда, всего один раз. Он играет, но не все матчи, и сам выбирает, когда выходить на лёд.

Старался подловить его на силовой, но его же не сдвинуть. Вообще (смеётся)! Врезаешься в него и сам падаешь. Он так же силён, как и раньше, один из самых мощных игроков в лиге. Катание, конечно, уже не то, но никто и не ждёт, что в 50 лет ты будешь кататься как в 28», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»:

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