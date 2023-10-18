Вратарь СКА Артемий Плешков назвал своего кумира среди голкиперов

Голкипер СКА Артемий Плешков рассказал о конкуренции в КХЛ и заявил, что следил за игрой экс-вратаря Хенрика Лундквиста.

«Я относительно недолго в КХЛ. СКА — моя вторая команда. В «Сочи», когда я там играл, тоже была хорошая конкуренция. Мне кажется, на таком уровне, в КХЛ, в любой команде будет сложная борьба за место в составе. Тем более в той, которая ставит перед собой высокие цели.

На кого-то равнялся или кто-то нравился? Наверное, могу выделить Хенрика Лундквиста из «Нью-Йорк Рейнджерс». Не то чтобы я какой-то его фанат был, но следил за этим вратарём, он реально нравился. Чем? Да всем. Играл хорошо, выглядел красиво», — приводит слова Плешкова «РБ Спорт».

20-летний вратарь в текущем сезоне сыграл семь матчей, в которых одержал пять побед с 94,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,44.