«Люди спокойно гуляют, всё как дома». Американский форвард «Трактора» — о жизни в России

Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон рассказал о жизни в России после приезда в челябинский клуб.

«Если честно, то пока всё очень похоже. Люди спокойно гуляют, кто-то гуляет с собаками. На детских площадках много детей, всё как дома. За ужином кто-то так же открывает бутылку вина и ест стейк. В этом плане всё похоже, очень доброжелательная атмосфера. Для меня стало приятным сюрпризом почувствовать себя настолько комфортно за такой короткий срок. Мне приятно проводить тут время, изучать культурные особенности. Стараюсь изо всех сил правильно читать названия блюд в меню (смеётся).

До приезда я переживал из-за еды. Как я уже говорил, я люблю хорошо поесть, мне нравится пробовать новое и открывать для себя интересные места. Поэтому переживал насчёт отличий в кухне, но пока все места, где я был – отличные, везде был хороший сервис, все очень вежливые и готовы помочь. Буду рад открыть для себя новые места, буду благодарен рекомендациям!» – сказал Робинсон в интервью Metaratings.ru.

Ранее Робинсон заявил, что не против рассмотреть вариант принятия российского гражданства.