Экс-тренер «Авангарда» оценил будущее Дамира Жафярова в «Ак Барсе»

Экс-тренер «Авангарда» Вячеслав Уваев прокомментировал ситуацию с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым, который получает мало игрового времени в клубе.

«На мой взгляд, выбор Дамира в межсезонье был абсолютно понятен. «Ак Барс» — это топ-клуб, возможность выиграть Кубок. Плюс, скорее всего, обещанное игровое время.

Почему у него не получилось заиграть? Надо учитывать подбор игроков, которые собраны в Казани. Состав «Ак Барса» собран так, что своё место в заявке надо доказывать в каждом матче. У Казани игра построена на строгой дисциплине и большом объёме работы. И мастеров там хватает.

Как быть стороне игрока и клуба в данной ситуации, когда он фактически вне игры? Думаю, чем быстрее стороны договорятся и расстанутся, тем лучше. Регулярный чемпионат движется, и затягивать с обменом, находиться в неиграющем составе ни в чьих интересах.

Какая команда подошла бы Дамиру, в прессе называется несколько клубов, в частности «Амур»? «Амур» интересен большим игровым временем, поскольку мы понимаем, что говорим про хоккеиста, играющего в топ-6. Но я думаю, что многие команды лиги не отказались бы от такого снайпера. Тем более что у многих клубов наблюдается проблема с результативностью», — приводит слова Уваева Metaratings.ru.

В последний раз Жафяров играл за казанский клуб 12 октября в матче с «Амуром» (5:3). Всего же за 10 встреч форвард забросил одну шайбу.