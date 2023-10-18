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Агент Кейна: переговоры с клубами НХЛ поставлены на паузу, пока Патрик не восстановится

Агент Кейна: переговоры с клубами НХЛ поставлены на паузу, пока Патрик не восстановится
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о разговоре с Пэтом Бриссоном, агентом Патрика Кейна, касательно переговоров с клубами НХЛ о продолжении карьеры игрока.

«Бриссон заявил, что Кейн довольно хорошо восстанавливается после операции. Всё по-прежнему идёт в правильном направлении, и Кейн должен пройти медицинское освидетельствование в начале или середине ноября.

До тех пор сторона хоккеиста не хочет участвовать в переговорах с командами. 1 июля около дюжины команд обратились с просьбой о переговорах, несколько команд остались на связи и сейчас. Всё поставлено на паузу, пока Кейн не восстановится», — заявил Лебрюн.

Ранее журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли назвал три команды, в которых может оказаться Патрик Кейн.

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